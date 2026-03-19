Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник донского главка МВД прокомментировал слухи о переводе в Москву

Александр Речицкий не намерен покидать пост начальника главка полиции Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Главном управлении МВД России по Ростовской области официально прокомментировали появившиеся социальных сетях слухи о возможном переходе руководителя ведомства на работу в столицу. Эту информацию в донском главке сообщили «КП — Ростов-на-Дону».

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что связывает свою профессиональную деятельность именно с донским регионом, где работает с огромным удовольствием.

— Распространяемая информация не соответствует действительности. Я с огромным удовольствием работаю в Ростовской области и намерен дальше продолжать в том же темпе, и в том же режиме, — отметил Александр Речицкий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.