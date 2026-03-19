Начальник донского главка МВД прокомментировал слухи о переводе в Москву

В Главном управлении МВД России по Ростовской области официально прокомментировали появившиеся социальных сетях слухи о возможном переходе руководителя ведомства на работу в столицу. Эту информацию в донском главке сообщили «КП — Ростов-на-Дону».
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что связывает свою профессиональную деятельность именно с донским регионом, где работает с огромным удовольствием.
— Распространяемая информация не соответствует действительности. Я с огромным удовольствием работаю в Ростовской области и намерен дальше продолжать в том же темпе, и в том же режиме, — отметил Александр Речицкий.
