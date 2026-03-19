Ураза-байрам — 2026. 20+ открыток к празднику Ураза-байрам 20 марта

Уже вечером 19 марта верующие мусульмане начнут готовиться к одному из главных исламских праздников — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Это время духовной радости, благодарности Всевышнему и тёплых слов близким. В этот день принято желать милости Аллаха, семейного благополучия и говорить: «Ид мубарак!» — «Благословенного праздника!».