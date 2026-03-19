«Сердце нужно лечить сердцем»: молодая врач-кардиолог — о борьбе за жизнь и «лекарстве» от выгорания

— При инфаркте миокарда у нас есть буквально два часа от встречи человека с врачами скорой помощи до его пути к операционной. Когда я говорю пациенту, что вскоре ему предстоит операция, он, конечно, пугается, а порой начинает отказываться. И в этот момент моя задача — объяснить ситуацию, но при этом не застращать еще сильнее. Поговорить, как с близким человеком, — мягко, тепло. Важно, чтобы пациент поехал в операционную с уверенностью: «Все будет хорошо». Хотя, признаюсь, порой нам и самим бывает очень страшно за его состояние, и мы не всегда можем предположить исход. Бывает, что 15 минут назад человек говорил с тобою, а сейчас стал ухудшаться буквально на глазах. Экстренно проводишь ему сердечно-легочную реанимацию, передаешь коллегам, а через час-два тебе приносят посмертную историю. Врачи сделали все, что было в их силах. Но порой это уже не помогает. Тяжело… Но, вместе с тем, я понимаю, что умер один больной, а в отделении лежит еще 70 пациентов, которым требуется помощь. Для их спокойствия нужно собрать себя в кучу и зайти без скорби на лице. Как бы то ни было, мы не имеем права тонуть в эмоциях и терять «холодную» голову.