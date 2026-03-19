Операции по пересадке роговицы стали бесплатными для нижегородцев

Операции по пересадке роговицы глаза по полису ОМС впервые стали доступны жителям Нижегородской области. Высокотехнологичную помощь начали оказывать в областной клинической больнице имени Семашко, где с начала марта уже провели четыре таких вмешательства, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Такие операции в первую очередь необходимы пациентам с тяжелыми инфекционными и грибковыми поражениями глаза — в этих случаях речь часто идет о почти полной потере зрения. Помочь могут и тем, у кого роговица помутнела из-за травмы или возрастных изменений.
Все вмешательства проходят в офтальмологическом отделении, где заранее подготовлен донорский материал — его обрабатывают и хранят в специальном «глазном банке». Сама операция длится около часа, после чего пациенты проходят реабилитацию. Уже сейчас они начинают ориентироваться самостоятельно, а зрение постепенно возвращается.
Раньше нижегородцам приходилось ехать за такой помощью в Москву или Чебоксары. Теперь в регионе формируется собственный лист ожидания. В планах врачей — внедрение более современной послойной пересадки роговицы, которая позволяет почти полностью восстановить зрение.