«Сказали, что здорова, а была третья стадия»: В Ростове женщина выиграла суд у больницы, где врачи не заметили рак

В Ростове-на-Дону обычный поход к врачу едва не обернулся трагедией. Местная жительница, почувствовав сильную боль в груди, обратилась за помощью в одну из больниц. Однако верного диагноза она так и не дождалась.
В медучреждении пациентке сделали маммографию. Изучив снимки, медики вынесли вердикт: «Никаких отклонений нет, вы здоровы». Успокоенная женщина отправилась домой, но боль не утихала — она становилась только сильнее. Тогда женщину пошла на переобследование, но уже в специализированный онкодиспансер. Там врачи пришли в ужас.
Новые анализы показали страшное: онкология молочной железы третьей стадии. Если бы ростовчанка промедлила еще немного, спасать было бы уже некого.
Началась изнурительная борьба за жизнь. Врачам удалось спасти пациентку, однако агрессивное лечение и упущенное время серьезно подорвали здоровье — женщина получила инвалидность.
После терапии ростовчанка обратилась в суд. Как сообщил специалист по защите прав пациентов Алексей Пешков, экспертиза подтвердила: изначально врачи неверно интерпретировали снимки маммографии. Проще говоря — не увидели опухоль там, где она уже была.
Суд встал на сторону пациентки. Теперь медицинское учреждение обязано выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве компенсации.
