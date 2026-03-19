СК прекратил уголовное дело против водителя, сбившего девочку в Слониме. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
Авария случилась в конце 2025 года. Было установлено, что 12-летняя девочка вместе с подругой в вечернее время шла к магазину. Потерпевшая предложила не идти по пешеходному переходу, а сократить путь, перебежав дорогу. В момент пересечения третьей полосы с произошло ДТП. Вторая школьница не пострадала.
Водитель пояснил, что, разминувшись со встречным автомобилем, заметил на проезжей части подростка, сразу же нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. Следователи выяснили, что мужчина в момент аварии был трезв. В ходовой части иномарки никаких неисправностей не обнаружено.
Проведенный следственный эксперимент и изъятые видеозаписи с места ДТП подтвердили, что у водителя не было возможности остановиться перед пешеходом, даже если бы применил экстренное торможение. Это значит, что именно несовершеннолетняя проявила невнимательность и беспечность, пересекая проезжую часть в неположенном месте. Тем более, что рядом находился регулируемый пешеходный переход. Девочка не убедилась в безопасности и на ходу пользовалась мобильным телефоном.
Школьница пояснила следователям, что подобным образом намеревалась сократить путь, уговорив подругу не тратить время, а побежать за ней следом. Она добавила, что не заметила машину, которая ехала справа. Мать согласилась, что виновницей случившегося стала ее дочь.
Официальный представитель СК отметил: на основании собранных материалов установлено, что в действиях 40-летнего мужчины отсутствует состав преступления по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В отношении водителя уголовное дело было прекращено.
