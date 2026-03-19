Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил Володин

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин ранее заявлял, что считает правильным отозвать рекомендации Минздрава России о цвете одежды для врачей и медперсонала.
«Мы буквально на прошлой неделе все были вовлечены в обсуждение вопроса по расцветке халатов. Министерство здравоохранения здесь присутствует, коллеги, у нас что, это ключевой, главный вопрос? Шесть цветов вы рекомендовали. Ну вы обсудите хотя бы с профессиональным сообществом. Их убедите. У нас деньги лишние? Или вы хотите взять, одеть в эти цветные халаты медицинское сообщество за их счёт?… Самое главное — уважение. Наверное, это более важным является, чем цвет халата», — сказал Володин в ходе отчета Счетной палаты РФ о работе в 2025 году.
Он предположил, что главному врачу может нравиться, чтобы он выделялся. В таком случае он может надеть бейджик, добавил председатель Госдумы.
Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.