Время делиться с полицией: врио начальника регионального УМВД нажал на болевые точки

«В Калининградской области почти на 7% уменьшилось количество преступлений против личности и на 23% против собственности. Практически на 18% сократилось количество убийств, почти на треть число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и более чем в два раза уменьшилось число разбойных нападений, — добавил Рейсон. — Почти на четверть сократилось количество грабежей, в том числе краж из квартир. Более чем на треть меньше совершено поджогов. Кроме того, в 2025 году удалось добиться снижения числа фактов мошенничества, рост которых ранее обуславливался прогрессирующей деятельностью киберпреступников. В прошедшем году, благодаря массовому освещению данной проблематики в средствах массовой информации и проводимым оперативно-профилактическим мероприятиям зафиксировано снижение на 12%».