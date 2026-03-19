В Калининградской области готовятся к сезону дорожного ремонта — Беспрозванных

Рабочих и техники, как говорят власти, хватает.

Источник: Комсомольская правда

Старт дорожного ремонта на дорогах Калининградской области планируется на конец марта-начало апреля. Подготовка к сезону дорожного ремонта завершается силами подрядчиков и дюжины асфальтобетонных заводов региона.

По словам губернатора, работников и техники хватает, а региональные заводы готовы к поставке материалов.

«В текущем году по президентскому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” запланирован ремонт более 100 километров дорог и около 300 погонных метров мостов», — сказал Алексей Беспрозванных.

В рамках подготовки к сезону подрядчики провели ревизию оборудования, закупили материалы, необходимые для ремонта покрытий и обустройства дорожной инфраструктуры. Выполнена диагностика техники.