В Калининградской области готовятся к сезону дорожного ремонта — Беспрозванных

Старт дорожного ремонта на дорогах Калининградской области планируется на конец марта-начало апреля. Подготовка к сезону дорожного ремонта завершается силами подрядчиков и дюжины асфальтобетонных заводов региона.
По словам губернатора, работников и техники хватает, а региональные заводы готовы к поставке материалов.
«В текущем году по президентскому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” запланирован ремонт более 100 километров дорог и около 300 погонных метров мостов», — сказал Алексей Беспрозванных.
В рамках подготовки к сезону подрядчики провели ревизию оборудования, закупили материалы, необходимые для ремонта покрытий и обустройства дорожной инфраструктуры. Выполнена диагностика техники.