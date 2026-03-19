Создана люминесцентная бактерицидная керамика

Ученые полагают, что эрбиевые ниобаты-танталаты могут иметь несколько сфер применения: в производстве лазеров, светодиодов и оптических усилителей для систем связи, в медицине в качестве контрастных агентов для биоимиджинга (визуализации процессов внутри организма) и фотодинамической терапии инфекций. Материалы могут пригодиться и для покрытий фильтров для очистки воды и сточных вод, которые будут стерилизовать среду под действием света, а также для бесконтактных термометров, работающих в агрессивных средах, где обычная электроника выйдет из строя.