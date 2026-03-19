Мотивом для убийства подростка в Петербурге могла быть жалоба бывшей девушки

В Петербурге на болоте нашли тело пропавшего юноши, его расчленили ножовкой. Подозреваемым оказался 16-летний подросток. Он сознался в преступлении и рассказал, что спланировал убийство вместе с бывшей возлюбленной погибшего. Подросток задержан, СК возбудил уголовное дело. Что стало причиной расправы — в материале «Газеты.Ru».
В Санкт-Петербурге конфликт двух подростков закончился поножовщиной и смертью одного из них, сообщил Следственный комитет России.
16 марта 17-летний юноша вышел из дома и не вернулся. На следующий день его мать обратилась в полицию, после чего были организованы поиски.
Тело подростка нашли около 06:00 мск 19 марта недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе, отметили в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По информации РИА Новости, ~труп лежал в болотистой местности~.
По версии следствия, юношу встретил 16-летний подросток, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта подозреваемый ударил его ножом в живот. Молодой человек погиб на месте. Как сообщает SHOT, на следующий день подозреваемый вернулся на место убийства и расчленил тело — ~ «отсек части рук, ног и голову, чтобы скрыть следы».~
На месте происшествия его задержали сотрудники уголовного розыска. Молодой человек сознался в преступлении. Он подтвердил, что решил расчленить тело ножовкой, чтобы избавиться от улик.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Также надзорное ведомство проверит действия органов и учреждений по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Причина и план убийства.
По информации «Mash на Мойке», погибший юноша недавно расстался со своей 17-летней девушкой. В разговоре со своим новым бойфрендом, подозреваемым, она обвинила бывшего молодого человека в сексуальном насилии, утверждает Telegram-канал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту версию.
«Юноша указал, что причиной его поступка стали слова знакомой девушки о том, что ее бывший парень совершал над ней насильственные действия», — отметил собеседник агентства.
Подозреваемый уточнил, что спланировал убийство вместе с девушкой. Как сообщает Baza, на разработку плана ушло два месяца. Орудием преступления стал складной нож, который был куплен на онлайн-площадке. Этот нож девушка ранее дарила убитому, когда они состояли в отношениях. Однако после расставания она забрала подарок и передала своему новому парню.
Согласно плану, девушка позвала бывшего молодого человека в гости — она знала, что его маршрут будет пролегать через железнодорожную станцию. Вооруженный ножом подросток пришел туда заранее.
«Когда жертва появилась, он нанес несколько ударов ножом Сразу после убийства подросток позвонил девушке, и та приехала — вместе они оттащили тело к болоту», — пишет Baza.
По данным Telegram-канала «112», болото было покрыто льдом, поэтому тело утопить не удалось.
Подозреваемый постирал свою одежду и никому ничего не рассказал. На следующий день ему позвонила девушка и сообщила о визите полицейских. Она предложила избавиться от тела окончательно. В результате подросток вернулся на место преступления и приступил к расчленению.
«Mash на Мойке» выяснил, что девушка — поклонница сериала о судебном эксперте и убийце «Декстер» и смотрит фильмы о маньяках.
«Погибший играл в шахматы, хорошо учился. Друзья называли его примерным пацаном», — отметил SHOT. По информации «112», он был отличником и после окончания школы хотел стать инженером.