Нижегородские медики успешно провели первую пересадку роговицы

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко успешно провели первые операции по трансплантации роговицы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
С этого месяца подобные операции внедрены в практику врачей-офтальмохирургов. Четырем жителям региона с практически полностью утраченным зрением уже помогли. После реабилитации они вернутся к прежнему качеству жизни.
Никитин отметил, что если раньше подобные операции делали только в других регионах страны, то теперь нижегородцев примут по полису ОМС в областном центре.
Лист ожидания трансплантаций уже формируется. Пересадка роговицы рекомендована людям с инфекциями и травмами глаз, а также тем, кто теряет зрение в силу возраста.
«Мы понимаем, что самое современное и эффективное лечение можно проводить только там, где создана качественная инфраструктура. Благодаря поддержке правительства России и Минздрава России “Город здоровья” станет настоящим хабом высоких технологий в здравоохранении региона. Сейчас занимаемся организацией необходимых конкурсных процедур, определяем поставщиков ключевого оборудования. Впереди масштабные строительные и ремонтные работы, и, конечно же, подготовка медицинских кадров», — отметил губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что третью пересадку почки успешно выполнили в больнице имени Семашко.