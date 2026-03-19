В Воронеже раньше заплнированного стартуют городские субботники

С 20 марта город в порядок начнут приводить сотрудники районных управ и комбинатов благоустройства.

19 марта глава Воронежа Сергей Перин сообщил, что ознакомился с комментариями горожан и дал поручение приступить к наведению порядка, не дожидаясь официального старта месячника благоустройства.

Уже с завтрашнего дня, 20 марта, на улицы выйдут сотрудники районных управ и комбинатов благоустройства. Первый этап работ запланирован на три дня — 20, 21 и 22 марта. К ним присоединятся и чиновники: 25 марта на субботник выйдут сотрудники администрации города. Помимо ручной уборки мусора, коммунальные службы продолжат ежедневную расчистку улиц и тротуаров от песка, наносного мусора.