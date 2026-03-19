Пять объектов культурного наследия восстановят в Нижегородской области

Нижегородская область участвует в пилотном проекте ДОМ.РФ по реконструкции исторических зданий. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
В области восстановят пять ОКН. Эти объекты уже получили новых собственников через торги компании. В список вошли дом 7/20 на ул. Семашко в Нижнем Новгороде, профилакторий в Дзержинске на ул. Лермонтова, охотничий домик в рабочем поселке Досчатое под Выксой, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе, а также школа ремесленных учеников в Арзамасе.
Программа предусматривает льготное финансирование на восстановление зданий.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили «Витрину проектов ОКН».