Пять объектов культурного наследия восстановят в Нижегородской области

В области восстановят пять ОКН. Эти объекты уже получили новых собственников через торги компании. В список вошли дом 7/20 на ул. Семашко в Нижнем Новгороде, профилакторий в Дзержинске на ул. Лермонтова, охотничий домик в рабочем поселке Досчатое под Выксой, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе, а также школа ремесленных учеников в Арзамасе.