Когда празднуют Навруз в 2026 году, суть, история и традиции праздника, обычаи разных стран

«И еще — открытые двери. В эти дни не нужно искать повода, чтобы зайти к соседу или другу. Ты просто заходишь, тебя кормят, ты желаешь добра. В нашем мире, где все закрылись в телефонах, это, пожалуй, самая важная традиция. Мы просто вспоминаем, что мы люди и нам нужно общение», — резюмировал Илья Шпак.