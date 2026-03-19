Когда празднуют Навруз в 2026 году, суть, история и традиции праздника, обычаи разных стран

Навруз — это солнечный праздник встречи весны и обновления, который отмечают во многих странах. Тесно связанный с днем весеннего равноденствия, он символизирует радость пробуждения природы. У иранских и тюркских народов праздник означает наступление нового года по солнечному календарю. Когда и где отмечают Навруз, какие традиции с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».
Навруз: что это за праздник.
Навруз — один из самых древних праздников на Земле. В наши дни его отмечают более 300 миллионов человек в Афганистане, Иране, Турции, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. Это интернациональная традиция, не связанная с исламом.
В переводе с персидского Навруз означает «новый день» — время пробуждения природы, начала земледельческого цикла.
«Праздник связан с весенним равноденствием и символизирует начало нового года по солнечному календарю и пробуждение природы после зимы», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» доцент, заместитель заведующего кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф.
В 2009 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. 21 марта объявлено Международным днем Навруза.
Главная идея Навруза — обновление. Праздник символизирует начало новой жизни, гармонию с природой и надежду на лучшее.
«Навруз воспринимается как возможность начать все заново — с добрыми мыслями и надеждой на благополучный год. Если сравнивать его с христианской традицией, то в чем-то он похож на Пасху, которая тоже празднуется весной, олицетворяет обновление и очищение вместе с Великим Постом», — обратила внимание Микаллеф.
Когда отмечают Навруз в 2026 году.
Существует общее правило: Навруз неизменно приходится на период весеннего равноденствия, который обычно выпадает на 20 или 21 марта, рассказал «Газете.Ru» кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Азат Ахунов. В разных странах дата может сдвигаться на день или два, поскольку в некоторых регионах ориентируются на лунный или астрономический календарь, а где-то привязывают торжество к точному моменту перехода Солнца в знак Овна.
В ряде стран торжества могут начинаться вечером 20-го числа и продолжаться до 22-го или даже 23 марта.
История Навруза.
Истоки Навруза уходят в глубь тысячелетий, во времена зороастризма — древней религии иранских народов, существовавшей еще в I тысячелетии до н.э.
С Наврузом связана древняя легенда, описанная в поэме «Шахнаме» персидского поэта Фирдоуси. Согласно этому преданию, мифический царь Джамшид победил демонов и болезни, а затем вознес свой золотой трон к солнцу в день весеннего равноденствия. Люди назвали этот момент «новым днем» — Наврузом. С тех пор он символизирует начало нового жизненного цикла.
«Уже во времена Ахеменидской империи в VI-IV веках до н.э. Навруз стал официальным государственным праздником в Персии. Персидские цари Дарий I и Ксеркс отмечали его торжественными приемами и пирами, а подданные приносили правителю дары. Со временем праздник распространился по всему региону», — рассказала Лариса Микаллеф.
Многие традиции праздника сформировались еще в древности и сохранились до наших дней:
* очищающие обряды с огнем,
Даже после арабского завоевания Персии в VII веке Навруз не исчез. Он постепенно стал восприниматься не как религиозный, а как культурный и семейный праздник, объединяющий людей разных народов и верований.
Традиции и обычаи праздника.
Навруз сопровождается множеством традиций, связанных с очищением, обновлением и общением между людьми. Подготовка к празднику начинается заранее. В домах проводят генеральную уборку, избавляются от старых вещей, украшают жилище и готовят новую одежду. Все это, по словам Микаллеф, символизирует освобождение от накопившегося негатива и начало новой жизни.
Приготовление праздничных блюд.
«Во многих странах Центральной Азии готовят сумаляк — густую сладкую кашу из пророщенной пшеницы. Ее варят в большом казане всю ночь, иногда до сорока часов. Обычно в этом участвуют женщины из одной махалли или семьи: они поют песни, по очереди помешивают блюдо и загадывают желания. Считается, что сумаляк приносит достаток и благополучие», — объяснила Микаллеф.
В ряде стран существует обычай накрывать праздничный стол с символическими предметами, каждый из которых означает здоровье, благополучие, любовь или достаток. Так, в иранской культуре известен ритуал «хафт син» — стол с семью составляющими, названия которых начинаются с персидской буквы «син»: ростки зерен, уксус, специи, хлебный пудинг и т. д. В странах Центральной Азии подают плов, самсу, медовые сладости, орехи и фрукты. В праздник принято проявлять гостеприимство. Чем более щедрыми будут угощения, тем благополучнее пройдет год.
Очищающие обряды.
Во многих местах люди перепрыгивают через костер — считается, что огонь забирает болезни и несчастья. В Азербайджане, например, есть традиция семь раз прыгнуть через костер.
Особые ритуалы связаны с водой: утром люди умываются родниковой или проточной водой, чтобы встретить новый год чистыми телом и душой.
Походы в гости, народные гулянья.
Навруз — это прежде всего праздник общения, обратила внимание Лариса Микаллеф. Люди ходят в гости, навещают родственников, угощают соседей, обмениваются подарками и поздравлениями. На улицах проходят народные гулянья, ярмарки, концерты и спортивные состязания. В разных странах традиции могут отличаться, но общий смысл остается одинаковым — встретить весну вместе, в атмосфере радости, мира и единства.
«В Наврузе есть замечательные традиции — выкидывать старое и мириться с теми, с кем в ссоре. Это как генеральная уборка в голове», — поделился с «Газетой.Ru» актер, автор театрального проекта «Мане» Илья Шпак.
По словам актера, Навруз — как ежегодная «перезагрузка», чтобы сбросить лишний груз и идти в новый год налегке. Среди самых интересных обычаев Шпак выделил сумаляк, который представляет собой не просто еду, а целый процесс: всю ночь люди сидят у котла, разговаривают, смеются, поют.
«И еще — открытые двери. В эти дни не нужно искать повода, чтобы зайти к соседу или другу. Ты просто заходишь, тебя кормят, ты желаешь добра. В нашем мире, где все закрылись в телефонах, это, пожалуй, самая важная традиция. Мы просто вспоминаем, что мы люди и нам нужно общение», — резюмировал Илья Шпак.
Как отмечают Навруз в разных странах.
Навруз — это праздник, который объединяет десятки народов, сохраняя при этом уникальные традиции в каждой стране.
Иран. Для представителей персидской культуры Новый год начинается не в полночь, а в конкретную астрономическую секунду — Саль Тахвил, когда день равен ночи, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Лариса Алешина.
По традиции в этот момент все члены семьи собираются за накрытым праздничным столом Хафт-Син, читают Коран и молятся. Обычай предписывает в этот день надевать только новую и нарядную одежду.
«На столе стоят часы, по которым отсчитываются последние секунды старого года, в домах зажигают свечи. В Иране стол украшают блюдом с крашеными яйцами, обычно их красят в зеленый цвет. Атмосфера наполняется торжеством, теплом и любовью к Богу и семье. В этот момент многие загадывают желания, молятся вслух, обнимаются и целуются, просят прощения. Поздравляют друг друга словами: “С праздником Навруза” или “С Новым годом!”, подходят к старшим членам семьи и целуют им руки и щеки, получая в ответ благословение», — рассказала Алешина.
В первые минуты Нового года:
* родные угощают друг друга сладостями, включая мед, чтобы год был счастливым.
«Праздник завершается на 13-й день — сиздах-бе-дар. В этот день нельзя оставаться дома, начинаются праздничные гуляния. В Иране этот день официально считается еще и Днем природы», — отметила Лариса Алешина.
Азербайджан. В этой стране также готовятся к празднику заранее, стараясь до Навруза завершить все дела, ссоры и конфликты. Важное место в праздновании занимает выпечка и приготовление сладостей, таких как пахлава, гогал, шакер-бура. Хозяйки стремятся разнообразить стол угощениями, чтобы продемонстрировать изобилие наступающего года. Накануне праздника, во время так называемых «четвергов» (в последние четыре четверга перед Наврузом), устраивают костры, а члены семьи и соседи прыгают через них, «сжигая» весь накопленный за зиму негатив.
Таджикистан. Таджикские семьи заранее приводят в порядок двор и дом, украшают жилище весенними цветами. Важный элемент подготовки — проращивание пшеницы или ячменя: мужчины и женщины выбирают зерна, закладывают их в миску с влажной тканью и наблюдают за тем, как нежные побеги пробиваются к свету. Чем гуще и здоровее всходы, тем более успешным, по поверьям, будет новый год. На столе центральное место занимает сумаляк, блюдо готовят всю ночь большими компаниями.
Узбекистан. В Узбекистане к празднику подают национальные блюда — плов, самсу, хошан (мясные пирожки), а также разные виды сладостей. Сумаляк — также одно из самых важных угощений: его готовят в больших казанах на открытом огне, а затем раздают гостям и соседям. Накануне Навруза проходят ярмарки ремесел и народных промыслов, а в сам праздничный день по всей стране организуют мероприятия с традиционной музыкой, танцами и конкурсами.
Афганистан. Здесь принято тщательно прибираться в доме, заменять старые вещи новыми, а также готовить множество лакомств — от лепешек до ореховых десертов. Существует традиция делать «хафт-мива» («семь фруктов») — символический холодный суп или компот, куда входят определенные сухофрукты, орехи, различные специи и медовые заливки.
Казахстан. В Казахстане праздник часто называют Наурыз мейрамы. В преддверии торжеств важно примириться с теми, с кем в течение года были разногласия, а также починить хозяйственные постройки, навести порядок во дворах, на огородах. Накрывается дастархан — большой праздничный стол. Подаются баурсаки (мучные шариками, обжаренными в масле), кумыс, плов и другие блюда. Люди обмениваются сувенирами и приглашают друг друга в гости, чтобы вместе встретить весну.
Турция. Хотя в Турции Навруз не является выходным днем, в восточных областях страны и среди курдского населения его широко празднуют в честь прихода весны. Накануне устраивают костры, вокруг которых водят хороводы. В праздник проходят народные фестивали с песнями и танцами.