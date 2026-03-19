Башкирский арбитр рассудит воронежский «Факел» с «Ротором»

Данилу Каширину помогут коллеги из Майкопа и Саратова.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, 20 марта в Волгограде пройдет матч 25-го тура первой лиги по футболу, в котором местный «Ротор» примет воронежский «Факел».

Главным арбитром назначен Данил Каширин из Уфы. На линии будут работать Вячеслав Охрименко (Майкоп) и Александр Павлов из Саратова. Резервный арбитр — Андрей Зубов из Азова. Проинспектирует работу судей москвич Тихон Калугин.

В этом розыгрыше первой лиги Данил Каширин отработал на 19 встречах. «Факел» при его судействе дома поделил очки с ростовской «Чайкой» (0:0, 12-й тур), а в Саратове одолел «Сокол» (1:0, 19-й тур). «Ротор» при Каширине в 11-м туре в Екатеринбурге разошелся миром с «Уралом» (0:0). На счету уфимского рефери 56 желтых, две красные карточки и шесть пенальти.

Игра в Волгограде начнется в 19:30. Трансляция по каналам «Матч ТВ» и «Матч Премьер» стартует в 19:25.