В Ростовской области для профилактики пожаров намерены привлекать участковых

Как доложила министр природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева, в настоящее время во всех лесничествах проходят пожарно-тактические учения. Для обнаружения возгораний работает система видеонаблюдения, включающая 86 камер, и утверждены маршруты патрулирования. Отдельное внимание уделяется предупреждению палов сухой травы: эту работу будут вести совместно с главами муниципалитетов, которым поручено проводить разъяснительные беседы с жителями и своевременно обновлять защитные минерализованные полосы.