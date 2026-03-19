В Ростовской области для профилактики пожаров намерены привлекать участковых

В Ростовской области намерены усилить профилактику борьбы с пожарами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области усилят профилактику природных пожаров с привлечением участковых уполномоченных полиции. Такую задачу поставил губернатор Юрий Слюсарь в ходе заседания регионального правительства 19 марта, где обсуждались меры по предотвращению ландшафтных и лесных возгораний.

Глава региона акцентировал внимание на важности недопущения пожаров, в частности вызванных человеческим фактором. Он отметил, что при имеющейся в области технической оснащенности необходимо активнее задействовать участковых для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности и профилактической работы с населением.

Как доложила министр природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева, в настоящее время во всех лесничествах проходят пожарно-тактические учения. Для обнаружения возгораний работает система видеонаблюдения, включающая 86 камер, и утверждены маршруты патрулирования. Отдельное внимание уделяется предупреждению палов сухой травы: эту работу будут вести совместно с главами муниципалитетов, которым поручено проводить разъяснительные беседы с жителями и своевременно обновлять защитные минерализованные полосы.

Для аграриев уже введен запрет на выжигание сухой растительности в регламенте субсидирования, что лишает нарушителей права на господдержку.

