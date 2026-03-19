Цена на дизтопливо в Молдове вырастет ещё на 3 лея за литр: Власти оправдывают рост стоимости нефтепродуктов положением на международном рынке

Цена на дизельное топливо в Молдове может вырасти ещё на 3 лея за литр, если стоимость топлива на международном рынке сохранится на уровне около 1300 долларов за тонну. Об этом заявил директор Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) Алексей Таран на парламентских слушаниях.
«Если цена удержится на уровне 1300−1400 долларов, мы увидим рост на несколько леев», — пояснил он.
Ранее глава ANRE заявлял, что цена дизеля не превысит 27 леев за литр. Однако стоимость топлива уже превысила 28 леев и продолжает расти.
Напомним, что Национальное агентство по регулированию в энергетике продолжает поднимать цены на топливо.