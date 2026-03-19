Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гурьевском районе после публикации «Клопс» закрыли Дом культуры в Петрово

По результатам проверки прокуратуры здание признали небезопасным.

Источник: Клопс.ru

В посёлке Петрово Гурьевского района приостановили работу Дома культуры после проверки прокуратуры. Поводом стали публикации о его ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 19 марта.

Надзорное ведомство установило, что здание, переданное Петровской детской музыкальной школе, находится в неудовлетворительном состоянии. На фасаде выявили повреждения, внутри — следы плесени и протечки кровли. Кроме того, при эксплуатации нарушались требования пожарной безопасности.

В феврале 2026 года в здании произошло возгорание электроприборов. По итогам проверки прокурор внёс представления руководителю учреждения и главе администрации муниципального округа. Эксплуатацию объекта приостановили, а занятия для учащихся перенесли в Петровскую школу.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

В феврале сообщалось, что прокуратура намерена обратиться к властям по поводу аварийного состояния Дома культуры посёлка Петрово Гурьевского района.