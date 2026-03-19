Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регпарламент назначил шесть мировых судей

Сегодня, 19 марта, на заседании Облдумы были назначены шестеро мировых судей. Трое судей назначены.

Сегодня, 19 марта, на заседании Облдумы были назначены шестеро мировых судей. Трое судей назначены без ограничения срока полномочий, еще трое — на трехлетний срок полномочий.

На должность мирового судьи судебного участка № 57 Камышинского района назначена Ольга Голинко. Ольга Ковалева была назначена судьей судебного участка № 32 Ленинского района. Александра Сергеева станет судьей судебного участка № 28 Городищенского района. Они приступят к работе уже с 01 апреля.

На трехлетний срок назначена в судебный участок № 98 Красноармейского района Вера Антипова. На тот же срок назначены Екатерина Гасымова и Владимир Фокин — в судебные участки № 50 Серафимовичского района и № 40 Новоаннинского района соответственно.

Всего за этот год уже областной Думой было назначено 8 мировых судей.

