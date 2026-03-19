Регпарламент назначил шесть мировых судей

Сегодня, 19 марта, на заседании Облдумы были назначены шестеро мировых судей. Трое судей назначены без ограничения срока полномочий, еще трое — на трехлетний срок полномочий.
На должность мирового судьи судебного участка № 57 Камышинского района назначена Ольга Голинко. Ольга Ковалева была назначена судьей судебного участка № 32 Ленинского района. Александра Сергеева станет судьей судебного участка № 28 Городищенского района. Они приступят к работе уже с 01 апреля.
На трехлетний срок назначена в судебный участок № 98 Красноармейского района Вера Антипова. На тот же срок назначены Екатерина Гасымова и Владимир Фокин — в судебные участки № 50 Серафимовичского района и № 40 Новоаннинского района соответственно.
Всего за этот год уже областной Думой было назначено 8 мировых судей.