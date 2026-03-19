Компания «Т-Транс» направила три иска на 1 млрд рублей к донскому минтрансу

Отметим, что ООО «Т-Транс» зарегистрировано в декабре 2020 года в Ростове-на-Дону и специализируется на строительстве автомобильных дорог и магистралей. Организация связана с коррупционным скандалом, в котором был признан виновным бывший глава регионального Минтранса Виталий Кушнарёв. Ему вменили получение взятки в особо крупном размере — 95 миллионов рублей — от директора компании «Т-Транс».