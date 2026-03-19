Компания «Т-Транс» направила три иска на 1 млрд рублей к донскому минтрансу. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Связанная со скандалом о взятке для бывшего заместителя губернатора Ростовской области компания ООО «Т-Транс» подала три исковых заявления к региональному Министерству транспорта.
Согласно информации на сайте Арбитражного суда, все три иска были поданы 18 марта 2026 года. Компания заявила требования на суммы 104, 360,3 и 568,4 миллиона рублей соответственно. Общая сумма исковых требований превышает один миллиард рублей. Причины подачи заявлений пока неизвестны и уточняются.
Отметим, что ООО «Т-Транс» зарегистрировано в декабре 2020 года в Ростове-на-Дону и специализируется на строительстве автомобильных дорог и магистралей. Организация связана с коррупционным скандалом, в котором был признан виновным бывший глава регионального Минтранса Виталий Кушнарёв. Ему вменили получение взятки в особо крупном размере — 95 миллионов рублей — от директора компании «Т-Транс».
Это не первое судебное разбирательство между донским Минтрансом и подрядчиком. Ранее министерство подало иск к «Т-Транс» о взыскании 168 миллионов рублей. Причиной стало нарушение условий контракта на строительство «Западной хорды» стоимостью почти 1,3 миллиарда рублей.