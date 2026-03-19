Губернатор поручил открыть часть путепровода на шоссе Космонавтов до конца года

Сегодня, 19 марта, на заседании Правительства Пермского края обсудили развитие дорожной инфраструктуры в регионе. Так, в Перми средняя скорость движения общественного транспорта увеличилась с 20 до 31 км/ч, у остальных видов транспорта — с 32 до 38 км/ч.
Заместитель председателя Правительства Андрей Алякринский подчеркнул, что Прикамье вошло в тройку лидеров ПФО по качеству дорог. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, основой развития дорог Прикамья стала адресная инвестиционная программа: с 2020 по 2025 год из 40 мероприятий ввели 34 объекта. В 2025 году на строительство и реконструкцию дорог пошло почти 18 млрд рублей.
Кроме того, Сергей Вешняков рассказал об этапах развития крупных дорожных объектов региона. На трассе ТР 53 построена первая в крае трехуровневая развязка. Улица Строителей в Перми функционирует, связав Коммунальный и Красавинский мосты. Также запущены тоннели под Транссибирской магистралью в створе Вишерской и Углеуральской улиц. В 2025 году открылся участок улицы Крисанова, обеспечивший прямую связь с центром города. Началась подготовка к реконструкции улицы Карпинского от шоссе Космонавтов до улицы Мира.
На трассе Кунгур — Соликамск завершается ремонт последнего отрезка. В Перми запланирована реконструкция шоссе Космонавтов от улицы Свиязева до моста через Мулянку. Проект реконструкции улицы Мира находится на финальной стадии, идет подготовка к выбору подрядчика. Ведется строительство второй очереди моста через Егошиху.
Особое внимание было уделено реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов у технопарка «Морион Диджитал», закрытого в январе. Объект имеет ключевое значение для транспортной системы Перми. Изначально завершение работ было запланировано на 2028 год. Однако, учитывая высокий темп работ, губернатор Дмитрий Махонин поручил Минтрансу Прикамья возобновить техническое движение по половине путепровода к концу 2026 года.