Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства» (6+), которая пройдет 27 марта, во Всемирный день театра. Акция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В рамках акции театры и культурные площадки региона откроют свои двери для зрителей и представят программы и мероприятия, раскрывающие разнообразие форм и жанров театрального искусства. Акция создана для того, чтобы сделать театр доступным каждому, поэтому мероприятия «Ночи театрального искусства» являются бесплатными. Для отдельных мероприятий с ограниченным количеством мест предусмотрена предварительная регистрация, которая откроется 20 марта в 12:00 по местному времени на платформе: noch.stdrf.ru/regions/nizhegorodskaya.
Программа акции включает показы спектаклей, экскурсии за кулисы, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, мастер-классы, чаепития и другие форматы, позволяющие зрителям по-новому взглянуть на театральное искусство.
В рамках акции «Ночь театрального искусства» Нижегородский академический театр кукол подготовил обширную программу. В 11:00 на малой сцене театра состоится показ спектакля «Африка, где солнце светит ярко» (0+), подготовленный выпускниками Нижегородского театрального училища.
Также на малой сцене в 18:30 и 19:30 пройдут показы спектакля «Как старик трижды смерть обманул» (12+). Он поставлен по мотивам мордовской сказки о хитром и остроумном старике Атякше. Количество мест по регистрации ограничено.
В пространстве театрального музея в 17:30 состоится показ музыкального моноспектакля «Проделки хитрой лисы» (0+), подготовленного театром кукол «Страна чудес».
Кроме того, в этот день в театре на большой сцене состоятся гастрольные показы спектаклей Кстовского театра кукол и театра кукол «Мабу». Подробнее о них можно узнать на официальном сайте театра: www.ngatk.ru/.
Нижегородский театр драмы им. М. Горького в этот вечер проведет открытую репетицию спектакля «Вдовий пароход» (12+). У зрителей появится уникальная возможность увидеть «кухню» театра и работу артистов над ролью без костюма и грима. Репетиция пройдет перед показом самого спектакля с 17:00 до 17:45. Вход по регистрации: dramann.timepad.ru/event/3827043/.
В Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина в 21:00 состоится «Чайная симфония: от Баха до русского самовара» (6+). В обновленном пространстве театрального буфета зрители погрузятся в атмосферу уютного вечернего чаепития конца XIX — начала XX века. В программе — «Кофе-кантата» И. С. Баха, романсы П. И. Чайковского, А. Е. Варламова, С. В. Рахманинова, а также фрагменты из опер с бытовыми сценами и обработки народных песен, исполнявшихся за чайным столом. После концерта — дегустация чая.
Нижегородский театр юного зрителя приурочил к акции «Ночь театрального искусства» традиционный брейн-ринг (12+) — он пройдет 28 марта в 18:00 в фойе театра. Состав игроков уже набран, но у любителей интеллектуальных игр есть возможность понаблюдать за командами в качестве зрителей. Регистрация по ссылке: gosudarstvennoe-uch-71.timepad.ru/event/3878240/.
В нижегородском театре «Вера» в рамках акции в 18:00 пройдет показ литературного спектакля по рассказу Максима Горького «Рождение человека» (16+). В спектакле задействованы актеры театра Владислав Малов и Ольга Куклина.
В Нижегородском камерном музыкальном театре имени В. Т. Степанова в 18:30 пройдет мастер-класс «Особенности актерского существования в мюзикле» (12+), который проведет ведущая солистка театра, лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Ольга Бакулина. Участники ознакомятся с особенностями жанра мюзикла и спецификой актерской профессии в музыкальном театре. Также в рамках мастер-класса будут проходить тренинги на развитие внимания, фантазии и партнерского взаимодействия.
Нижегородский театр «Комедiя» подготовил к акции ночную экскурсию (12+). Она начнется в 21:30, и основной ее темой станет предстоящая премьера музыкального спектакля «За двумя зайцами» (12+). Гости театра больше узнают о традиции музыкальных спектаклей, увидят сцену перед премьерой и смогут пообщаться с режиссером премьерного спектакля Анной Фекета.
Примет участие в акции и театр музыкально-пластической драмы «Преображение». Здесь в 19:00 состоится показ документально-игрового спектакля «Вести Ленинского района» (12+), созданного к 90-летию района на основе историй его жителей.
Также в акции «Ночь театрального искусства» примут участие и другие культурные площадки города. Например, семейный театр «маленькийБОЛЬШОЙ» на улице Чаадаева покажет в 17:00 спектакль «Ищу друга» (6+). Это сказочная история о человеке, которого долгое время никто не замечал. Постепенно рядом с героем появляется тот, кто готов разделить с ним дом, радости и простые моменты повседневной жизни.
В детской школе искусств «Созвездие» в Автозаводском районе в 19:00 запланирован показ спектакля «Бременские музыканты» (0+). В кинотеатре «Буревестник» в 20:00 пройдет показ спектакля «А нам бы жить…» (12+), посвященного десятилетию театральной студии под руководством Надежды Антоневич. После показа состоится встреча с режиссером Надеждой Антоневич. Зрители смогут узнать о развитии студии за прошедшие десять лет и поделиться впечатлениями о постановке.
К акции «Ночь театрального искусства» также присоединятся театры и культурные площадки области. В Арзамасском театре драмы в 17:00 можно будет посетить музыкальную сказку «Против кого дружим?» (0+), а в 18:00 — интерактивное мероприятие «Театральный экспромт» (0+) с играми, заданиями и творческими активностями. В 19:00 здесь же зрителям постарше покажут спектакль Федерико Гарсии Лорки «Чудесная башмачница» (12+).
В Дзержинске мероприятия акции пройдут на пяти площадках. В Дзержинском театре кукол в 18:00 состоится показ спектакля «Футбольные страсти или Как лев талисманом стал» (0+), а в 19:00 пройдет творческая встреча с артистом-кукловодом театра Михаилом Лариным. Гости смогут задать вопросы ведущему артисту, обсудить особенности профессии и узнать о специфике работы в театре кукол.
В Дзержинском театре драмы в рамках акции в 22:00 состоится командная интеллектуальная игра «Театральный код» (12+). Участники должны будут ответить на вопросы об истории театра, его знаковых именах и легендах, а также о наиболее известных спектаклях сцены.
Еще одной площадкой для проведения акции в Дзержинске станет детская библиотека имени Зои Космодемьянской. Здесь в 16:30 участники кружка театрального чтения и импровизации «Театралочка» под руководством Светланы Якимовой представят спектакль «Никитична дочь Кожемяки» (12+). Постановка обращается к жанру народной сказки, сохраняя её образность и внутреннюю интонацию. Перед началом спектакля в фойе библиотеки зрители смогут увидеть выставку театральных костюмов и сфотографироваться в них.
В модельной детской библиотеке имени Ю. А. Гагарина в 17:00 воспитанники театральной студии «По крупице» представят спектакль в стихах, посвящённый театральному искусству «Весь мир — театр» (6+).
Еще одна площадка акции в Дзержинске — детская музыкальная школа № 2 им. А. П. Бородина, где в 19:00 руководитель театрального отделения «Подсолнух» Марина Зарубина проведет мастер-класс по актерскому мастерству (6+), включающий тренинги на раскрепощение и развитие внимания, упражнения по технике речи, пластике и эмоциональной выразительности. Продолжит вечер в 20:00 показ сценок детского театра «Подсолнух» (6+).
В Большеболдинском культурно-досуговом центре народный театр представит постановку «Жись Африканыча» (18+) по повести Василия Белова «Привычное дело» о судьбе участника Великой Отечественной войны и отца многодетной семьи в послевоенные годы. Начало спектакля в 20:00.
Акция проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Свое участие в ней подтвердили более 800 театров, творческих коллективов и культурных площадок. По всей стране готовится свыше 1200 мероприятий. География проекта охватывает все регионы России.