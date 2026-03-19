Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»

В Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина в 21:00 состоится «Чайная симфония: от Баха до русского самовара» (6+). В обновленном пространстве театрального буфета зрители погрузятся в атмосферу уютного вечернего чаепития конца XIX — начала XX века. В программе — «Кофе-кантата» И. С. Баха, романсы П. И. Чайковского, А. Е. Варламова, С. В. Рахманинова, а также фрагменты из опер с бытовыми сценами и обработки народных песен, исполнявшихся за чайным столом. После концерта — дегустация чая.