Трамп заявил, что США пока не намерены направлять войска в Иран

Отвечая на вопросы прессы, американский лидер подчеркнул, что не планирует отправлять войска. Он отметил, что даже если бы такие планы существовали, он бы не стал их раскрывать, однако сейчас они действительно отсутствуют.
Кроме того, Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры для сдерживания роста цен на «черное золото». Это заявление прозвучало во время его встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.
Параллельно с этим, по данным газеты The Wall Street Journal, американский президент выступил против проведения новых атак на энергетические объекты Ирана. Источники издания сообщают, что Трамп был заранее проинформирован о планируемом ударе Израиля по газовому месторождению Южный Парс.