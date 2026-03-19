Красноярский театр оперы и балета представил балет «Пушкин»

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского представил спектакль, посвященный «нашему всему». Двухактный балет «Пушкин» выпустили московские создатели.
Несколько лет назад Красноярский балет уверенно набирал ход и имел амбиции присоединиться к Перми и Екатеринбургу — ведущим региональным балетным компаниям. Вышколенная труппа с яркими ведущими солистами одну за другой выпустила несколько резонансных премьер, самыми значительными из которых стали «Катарина, или Дочь разбойника», собравшая коллекцию «Золотых масок», и «Ленинградская симфония». Турбулентность последних лет раскидала ту творческую команду по стране и миру. Но при этом вкус к балету не испарился — об этом свидетельствует переполненный зрительный зал на всех премьерных показах. Театр стремится поддерживать его, приглашая столичных постановщиков.
Для Никиты Дмитриевского, выступившего в балете как хореограф, автор либретто, режиссер, сценограф, художник по костюмам и свету и видеохудожник, это вторая премьера в Красноярске — его «Катарсис Данте» с успехом сохраняется в репертуаре три года и был показан на гастролях в Москве. В соавторы Дмитриевский взял композитора Константина Борисова.
Самого хрестоматийного из хрестоматийных гениев режиссер вписал в балет актуальных технологий.
Пушкин для балетной сцены персонаж не новый. В 1980-х он уже был главным героем балета «Пушкин. Размышления о поэте» Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Еще до этого хореографы не раз выводили поэта на сцену в спектаклях, основанных на его произведениях. Поэтому некоторый канон его представления в балете сформировался.
Дмитриевский, возможно, тех спектаклей даже не видевший, в традицию вписался. Хотя, кажется, хотел поразить смелостью замысла. Самого хрестоматийного из хрестоматийных гениев он решил вписать в балет самых актуальных технологий.
Оркестровая яма почти полностью запакована пластиковым накатом — сцена для действия максимально расширена. На ней минимум декораций — это несколько конструкций, бесконечно движущихся и меняющих положение в пространстве, одинаково легко оборачивающихся то стенами избы, то элементами бального зала. Дополняет их прозрачный занавес, на который проецируются строки, рисунки на полях рукописей и пушкинский летящий автограф.
Самостоятельным элементом оформления становится свет. В музыке же соединены электроника и звук живого оркестра (музыкальный руководитель постановки — Эльдар Нагиев).
В построении спектакля Дмитриевский выбирает принцип киномонтажа. Двадцать семь (!) сцен спектакля идут с перерывом только на антракт, 1809 год соединяется с 1830-м, опрокидывается в причудливые сны и в 1820-й, чтобы затем вернуться ко времени дуэли и в итоге вырулить в вечность.
Биографическая линия сплетена с реминисценциями из произведений Пушкина. Справиться с либретто балета непросто и зрителю, знающему назубок биографию Александра Сергеевича, и читателю премьерного буклета, и самому хореографу-драматургу. Он боится просто пересказывать жизненную канву и, кажется, хочет представить Пушкина как обобщенный образ творца — в первой половине краткого содержания даже фамилия заменена на местоимения. Но сбивается не только словесное изложение спектакля, но и постановщик, даже афишу украшающий однозначным образом в бакенбардах и кудрях.
Среди действующих лиц Дмитриевский отказывается от имен барона Геккерна (тот считывается в образе Старца, наперсника Дантеса, но сценически оказывается вылитым Распутиным) и Николая I. При этом вводит в число главных персонажей гадалку Шарлотту Киргхоф, пытаясь превратить Пушкина в жертву фантасмагорических явлений, и Идалию Полетику — с Дантесом и Старцем они символизируют образ Зла.
Спектакль Дмитриевского визуально эффектен — в региональном театре, полвека не видевшем реконструкции, сложно добиться визуальных эффектов современных эстрадных шоу. «Пушкину» это удается. Динамика спектакля перебрасывает не только временные мостики между разными этапами жизни поэта, но использует эмоциональные качели, когда безмятежность сцен маленького Пушкина с Ариной Родионовной сменяется эффектной и стремительной светской сценой. Да и сам спектакль летает на стилистических качелях: Дмитриевский не выбирает между пластикой контемпорари и пантомимой драмбалета, цитатами из народного танца и приемами неоклассики.
Композитор Борисов, кажется, вышедший из класса самого Цезаря Пуни, ставит хореографа перед непростой задачей: ритм балета кажется простодушным, как на экзамене в музыкальную школу. Но Дмитриевскому удается сохранить скорость, мобильность и динамику действия. Поддержку он находит в исполнителях. У него яркие Дантес — Григорий Ботенков, Старец — один из лидеров труппы Георгий Болсуновский, Александра (Гончарова) — Анастасия Нигматулина.
И настоящий подарок — две пары главных героев, Пушкин и Наталья: экспрессивные и яркие Матвей Никишаев и Олеся Алдонина в одном составе, трепетные Анна и Юрий Кудрявцевы, воплощающие лирическую сторону пушкинской поэзии, в другом. Артисты мобилизуют свой богатый опыт взаимодействия с разнообразным репертуаром, которым были отмечены первые годы их работы в Красноярске, и обогащают им новый спектакль, вливая в него живую кровь.