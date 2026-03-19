Красноярский театр оперы и балета представил балет «Пушкин»

Несколько лет назад Красноярский балет уверенно набирал ход и имел амбиции присоединиться к Перми и Екатеринбургу — ведущим региональным балетным компаниям. Вышколенная труппа с яркими ведущими солистами одну за другой выпустила несколько резонансных премьер, самыми значительными из которых стали «Катарина, или Дочь разбойника», собравшая коллекцию «Золотых масок», и «Ленинградская симфония». Турбулентность последних лет раскидала ту творческую команду по стране и миру. Но при этом вкус к балету не испарился — об этом свидетельствует переполненный зрительный зал на всех премьерных показах. Театр стремится поддерживать его, приглашая столичных постановщиков.