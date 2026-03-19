Путин поздравил российских спортсменов с «невероятным участием» в Паралимпиаде

На церемонии вручения государственных наград паралимпийской сборной России президент страны Владимир Путин отметил, что участие команды в Играх в Италии было «поистине невероятным». Глава государства провел церемонию в четверг, 19 марта.

— Я искренне рад поздравить вас — нашу национальную российскую команду — с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх, — отметил российский лидер во время награждения.

Он добавил, что благодаря паралимпийцам впервые за последние 12 лет россияне снова смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом поднимается российский флаг и звучит российский гимн.

По словам Путина, паралимпийцы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену триумфальным.

Утром того же дня глава государства подписал указ о награждении орденом Дружбы российских спортсменов — победителей Паралимпиады, а также тренеров сборной команды страны.

Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на церемонии вручения наград на Паралимпийских играх. Это произошло после триумфальной победы Ворончихиной, завоевавшей первую золотую медаль сборной на соревнованиях в Италии.