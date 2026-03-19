В Ростовской области с 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим. Такое решение было озвучено на заседании регионального правительства. Участники совещания обсудили комплекс мер, направленных на предотвращение лесных и ландшафтных пожаров.
Министр природных ресурсов и экологии области Алла Кушнарева рассказала, что в настоящее время группировка для тушения возгораний насчитывает почти четыре тысячи человек и более тысячи единиц техники. Контроль за обстановкой в лесах ведется с помощью системы видеонаблюдения, включающей 86 камер, а также путем наземного патрулирования. Для инспекторов разработаны сотни маршрутов общей протяженностью десятки тысяч километров, рейды проводятся совместно с полицией и казачеством.
Для аграриев введен дополнительный экономический рычаг воздействия: минсельхозпрод области включил запрет на выжигание сухой растительности в условия предоставления субсидий. Нарушители этого требования лишаются права на государственную поддержку.
С 1 мая, с введением особого противопожарного режима на всей территории Ростовской области, вступят в силу дополнительные запреты. Жителям и гостям региона нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.
