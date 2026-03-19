В Ростовской области с 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим

Министр природных ресурсов и экологии области Алла Кушнарева рассказала, что в настоящее время группировка для тушения возгораний насчитывает почти четыре тысячи человек и более тысячи единиц техники. Контроль за обстановкой в лесах ведется с помощью системы видеонаблюдения, включающей 86 камер, а также путем наземного патрулирования. Для инспекторов разработаны сотни маршрутов общей протяженностью десятки тысяч километров, рейды проводятся совместно с полицией и казачеством.