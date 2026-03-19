В Латвии завели дело о доведении до самоубийства бывшего мужа Седоковой

Заявление прозвучало после заседания в Хорошёвском суде Москвы, где рассматривают иск родственников спортсмена о разделе имущества с Седоковой. Истцами выступают родители Тиммы и его несовершеннолетний сын от предыдущих отношений. В требовании указано о взыскании с певицы по 10 миллионов рублей на каждого, как долю от продажи квартиры. Артистка не согласна. Её представители заявили, что деньги от продажи недвижимости ушли на семейные нужды. Суд передал дело по подсудности в Останкинский суд.