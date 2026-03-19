Лукашенко помиловал 250 осужденных за экстремизм

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о помиловании 250 осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности», — говорится в сообщении.
При принятии такого решения Лукашенко руководствовался принципом гуманизма и учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных.
Отмечается, что все обращения до представления президенту рассмотрела соответствующая комиссия, возглавляемая генпрокурором, белорусский лидер учел ее мнение.
«В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — сказано в сообщении.
Напомним, 5 марта президент Белоруссии подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, в список вошли 11 осужденных женщин.