ИКИ РАН: Магнитная буря начнется 19 марта и может продлиться шесть дней

13 марта произошла мощная вспышка на Солнце. При этом в последний раз явление такого класса происходило в конце прошлого месяца. Также в тот день в ИКИ РАН предупредили, что на Земле возможны слабые и средние магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце.