ИКИ РАН: Магнитная буря начнется 19 марта и может продлиться шесть дней

Магнитная буря, которая, как ожидается, начнется на Земле вечером 19 марта, может продлиться около шести дней. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника будущей недели (24 марта), — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Наиболее сильные магнитные возмущения ожидаются с 19 по 21 марта. При этом северные сияния теоретически могут спускаться до широт 50−55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже в ночь с четверга на пятницу, говорится в публикации.

14 марта в ИКИ РАН рассказывали, что на Земле уже прошла первая продолжительная магнитная буря весны. Примерно с полуночи по московскому времени фиксировалась планетарная магнитная буря.

13 марта произошла мощная вспышка на Солнце. При этом в последний раз явление такого класса происходило в конце прошлого месяца. Также в тот день в ИКИ РАН предупредили, что на Земле возможны слабые и средние магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце.