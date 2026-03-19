В ДНР запустили новую программу поощрения волонтёров

В ДНР началось вручение первых «Добро. Карт» — специального поощрения для наиболее активных волонтёров. Как сообщил Донецкому агентству новостей врио министра молодёжной политики ДНР Денис Шимановский, обладателями первых 15 карт стали отличившиеся добровольцы.
Разработка этой меры поддержки велась на протяжении всего прошлого года. По словам руководителя ведомства, карты призваны стать приятным бонусом для уже действующих волонтёров и дополнительным стимулом для тех, кто только задумывается о том, чтобы заняться добрыми делами. Всего выпущено 100 карт, и вручение продолжится: наиболее активных ребят планируется поощрять и дальше.
На данный момент к программе присоединились 13 бизнес-партнёров, что превышает первоначальные планы.
Ранее в ЛНР запустили пилотный проект семейного кураторства.