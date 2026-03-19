Ученые нашли внеземной артефакт возрастом в тысячи лет в жертвенной яме

Археологическая находка в Саньсиндуе, древней столице цивилизации эпохи династии Шан, поставила ученых в тупик. Экспертами в ходе раскопок был обнаружен железный топор, состав и структура которого указывают на его внеземное происхождение.
Инструмент длиной 20 сантиметров представляет собой уникальный сплав с аномальной концентрацией никеля. Этот показатель вдвое выше, чем у любого другого известного артефакта, изготовленного из метеоритного железа. При этом эксперты подчеркивают, что технологии металлургии, доступные человечеству в те времена, не позволяли создавать подобные соединения.
Детальное исследование металла выявило наличие равноосных кристаллов феррита. Такой рисунок мог сформироваться только в результате сверхмедленного охлаждения в условиях космического вакуума, растянувшегося на миллионы лет. Кроме того, на топоре отсутствуют какие-либо следы ковки, что крайне необычно. Из-за исключительной хрупкости артефакта археологам пришлось извлекать его вместе с пластом грунта, чтобы не повредить структуру.
Существует гипотеза, что этот топор из «небесного металла» служил мастерам древности в качестве высокопрочного резца для создания знаменитых бронзовых масок Саньсиндуя. Не исключено, что сам предмет считался сакральным объектом — «даром богов».
На сегодняшний день это древнейший случай использования внеземного материала на территории южного Китая, заставляющий исследователей пересмотреть взгляды на технические возможности цивилизаций бронзового века, передает La Brújula Verde.
