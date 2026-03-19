Euractiv: обсуждение Украины на саммите ЕС вылилось в обмен резкими словами

Саммит лидеров Европейского союза едва не закончился скандалом из-за разногласий по украинскому вопросу. Дискуссия переросла в жесткую перепалку между представителями Венгрии, Словакии и другими членами евроблока, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.
Как отмечается в материале, переговоры стартовали крайне напряженно. В частности, камнем преткновения стало вето, наложенное Венгрией на выделение крупного кредита для Киева. Будапешт ясно дал понять, что готов разблокировать эту помощь только при одном условии: возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Председатель Евросовета Антониу Кошта не стал скрывать эмоций в адрес Будапешта. Он довольно резко осудил такую постановку вопроса, подчеркнув, что энергетические споры и вопросы военной поддержки необходимо разделять и рассматривать отдельно друг от друга. В кулуарах саммита Кошта прямо назвал поведение венгерского премьера Виктора Орбана абсолютно неприемлемым.