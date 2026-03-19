Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: обсуждение Украины на саммите ЕС вылилось в обмен резкими словами

На саммите ЕС едва не начался конфликт из-за вето Венгрии по кредиту Украине.

Источник: Комсомольская правда

Саммит лидеров Европейского союза едва не закончился скандалом из-за разногласий по украинскому вопросу. Дискуссия переросла в жесткую перепалку между представителями Венгрии, Словакии и другими членами евроблока, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается в материале, переговоры стартовали крайне напряженно. В частности, камнем преткновения стало вето, наложенное Венгрией на выделение крупного кредита для Киева. Будапешт ясно дал понять, что готов разблокировать эту помощь только при одном условии: возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Председатель Евросовета Антониу Кошта не стал скрывать эмоций в адрес Будапешта. Он довольно резко осудил такую постановку вопроса, подчеркнув, что энергетические споры и вопросы военной поддержки необходимо разделять и рассматривать отдельно друг от друга. В кулуарах саммита Кошта прямо назвал поведение венгерского премьера Виктора Орбана абсолютно неприемлемым.

