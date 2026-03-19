«Геологической разрядкой» назвали ученые землетрясения в Сочи

В начале марта 2026 года в Черном море, недалеко от Сочи, произошла серия из трех землетрясений магнитудой 4,4−4,5. Толчки ощущались жителями, но разрушений не было. Специалисты Института океанологии РАН объясняют это накоплением тектонического напряжения. Кавказ и Восточное Причерноморье находятся в зоне взаимодействия Аравийской и Евразийской плит, что вызывает регулярные землетрясения.
Несмотря на то, что сейсмическая активность в регионе не аномальна, серия таких сильных землетрясений за короткий срок вблизи Сочи зафиксирована впервые. Это указывает на значительное накопление напряжения, которое частично разрядилось.
Ученые продолжают изучать эти землетрясения, используя систему мониторинга геологических явлений. Полученные данные помогут точнее оценивать сейсмические риски в регионе.