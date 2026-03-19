«Геологической разрядкой» назвали ученые землетрясения в Сочи

В начале марта 2026 года в Черном море, недалеко от Сочи, произошла серия из трех землетрясений магнитудой 4,4−4,5. Толчки ощущались жителями, но разрушений не было. Специалисты Института океанологии РАН объясняют это накоплением тектонического напряжения. Кавказ и Восточное Причерноморье находятся в зоне взаимодействия Аравийской и Евразийской плит, что вызывает регулярные землетрясения.