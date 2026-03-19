Автоэксперт Хайцеэр объяснил всплеск интереса россиян к электрокарам

Революции в российских продажах электромобилей ждать не стоит. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Накануне аналитики сообщили, что за два первых месяца 2026 года в России на 23 процента выросла реализация новых электрокаров. Эксперт назвал это сезонной вспышкой, предположив, что перед летом многие приобретают электромобили, в том числе китайские. Однако принципиального роста в дальнейшем не будет.
Хайцеэр сравнил покупку электромобиля с приобретением кабриолета, отметив, что эксплуатировать «электричку» гораздо проще в летний период. На аккумуляторах можно проехать дольше, низкая посадка не так страшна, к тому же многие электрокары внешне выглядят очень выигрышно.
