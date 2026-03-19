Путин встал на колено, награждая двукратного паралимпийского чемпиона Голубкова

Президент России Владимир Путин встал на одно колено, награждая двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова. Глава государства раздал госнаграды российским спортсменам, продемонстрировавшим достойное выступление на Паралимпиаде, в четверг, 19 марта.

Президент России Владимир Путин встал на одно колено, награждая двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова. Глава государства раздал госнаграды российским спортсменам, продемонстрировавшим достойное выступление на Паралимпиаде, в четверг, 19 марта.

Сам Голубков после того, как одержал первую победу на Играх, рассказал, что посвятил свой триумф лично Путину и России.

— Трогательные кадры встречи Путина и двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова, ждавшего встречи с президентом четыре года, — подписали кадры в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Утром того же дня глава государства подписал указ о награждении орденом Дружбы российских спортсменов — победителей Паралимпиады, а также тренеров сборной команды страны. Позже президент отметил, что участие команды в Играх в Италии было «поистине невероятным».

Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на церемонии вручения наград на Паралимпийских играх. Это произошло после триумфальной победы Ворончихиной, завоевавшей первую золотую медаль сборной на соревнованиях в Италии.