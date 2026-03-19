МАРТ выдал предписания популярным пиццериям в Беларуси из-за цен на доставку

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предписания популярным пиццериям в Беларуси из-за цен на доставку.
В рамках рассмотрения обращений, связанных с установлением ООО «Доминоспицца» минимальной суммы заказа на доставку, ведомство провело анализ информации, которая размещается на официальном сайте организации.
По результатам данной проверки выяснилось, что продавец определил минимальную сумму. Для доставки днем она составляет от 30,99 рубля, а ночью — 34,99 рубля. В том случае, если сумма окажется меньше, то заказ не принимается.
В МАРТ заявили, что ограничения по сумме доставки, которое устанавливает продавец, противоречит нормам законодательства о защите прав потребителей и ограничивает право потребителя на свободный выбор товара. И пояснили, что подобное понуждает потребителя заказать другие товары, которые он не планировал покупать.
Подобные нарушения были обнаружены еще в нескольких пиццериях: «Додо пицца», «Донер Смайл», «Пицца Лисицца», «Годзилла».
«В адрес субъектов вынесены предписания об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей», — заметили в МАРТ.
