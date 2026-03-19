Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал 930 тысяч рублей с пермского автосалона в пользу жителя Удмуртии

Автодилер скрутил пробег на 11 тысяч км и продал машину по завышенной цене.

Источник: Комсомольская правда

Житель Удмуртской Республики добился взыскания более 900 тысяч рублей с пермского автосалона, продавшего ему автомобиль с искаженными данными о пробеге, рассказали в пресс-службе ФССП по Пермскому краю.

Мужчина приобрел автомобиль LADA VESTA 2021 года выпуска в одном из автосалонов Перми за 1 млн 390 тысяч рублей. В ходе эксплуатации владелец обнаружил недостатки, вызвавшие сомнения в указанном пробеге. Проверка на специализированном интернет-сервисе показала: ранее пробег автомобиля составлял 56 тысяч км, а в договоре с салоном — чуть более 44 тысяч км.

Таким образом, автодилер занизил пробег более чем на 11 тысяч км и продал транспортное средство по цене, превышающей рыночную стоимость. Когда салон проигнорировал претензию покупателя о снижении цены, тот решил обратиться в суд.

Экспертиза подтвердила доводы покупателя. Суд обязал автодилера выплатить мужчине 930 тысяч рублей с учетом переплаты, неустойки, штрафа, морального вреда и судебных расходов. В результате вся сумма была перечислена взыскателю, а исполнительное производство закрыто.