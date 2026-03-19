Суд взыскал 930 тысяч рублей с пермского автосалона в пользу жителя Удмуртии

Житель Удмуртской Республики добился взыскания более 900 тысяч рублей с пермского автосалона, продавшего ему автомобиль с искаженными данными о пробеге, рассказали в пресс-службе ФССП по Пермскому краю.
Мужчина приобрел автомобиль LADA VESTA 2021 года выпуска в одном из автосалонов Перми за 1 млн 390 тысяч рублей. В ходе эксплуатации владелец обнаружил недостатки, вызвавшие сомнения в указанном пробеге. Проверка на специализированном интернет-сервисе показала: ранее пробег автомобиля составлял 56 тысяч км, а в договоре с салоном — чуть более 44 тысяч км.
Таким образом, автодилер занизил пробег более чем на 11 тысяч км и продал транспортное средство по цене, превышающей рыночную стоимость. Когда салон проигнорировал претензию покупателя о снижении цены, тот решил обратиться в суд.
Экспертиза подтвердила доводы покупателя. Суд обязал автодилера выплатить мужчине 930 тысяч рублей с учетом переплаты, неустойки, штрафа, морального вреда и судебных расходов. В результате вся сумма была перечислена взыскателю, а исполнительное производство закрыто.