Популярного актера сериалов Райта нашли мертвым в канаве в Таиланде

Популярного британского актера, 33-летнего Джордана Райта, нашли мертвым в Таиланде, его тело лежало в канаве лицом вниз, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По данным издания, Райта нашел близ пляжа Банг-Тао на Пхукете рабочий, приехавший из Мьянмы.
«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он беспорядочно метался перед смертью. По некоторым данным, его нашли лежащим лицом вниз в канаве, в серой рубашке и черных брюках, но босиком», — говорится в материале.
Официальные лица пока не назвали предварительную причину смерти мужчины, однако, по их словам, на теле отсутствуют следы насилия. Также правоохранители нашли на пляже его телефон, а в кармане у актера — ключ-карту от номера в отеле.
Автор материала отмечает, что Райт участвовал в шоу The Only Way Is Essex и Ex On The Beach на телеканале MTV. В 2017 году он снялся в восьми эпизодах сериала «Бывшие на пляже», а в 2018-м — в 17 эпизодах сериала «Туи». Также он работал на канале ITV. Мужчина пришел в кино после работы пожарным.
