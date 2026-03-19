Врач Тумашевич рассказал, кому стоит пользоваться ирригатором

Ирригатор помогает избавиться от зубного налета и камня. Кроме того, устройство полезно использовать пациентам с брекетами и протезами, но при неправильном применении может навредить, сообщил «Газете.Ru» стоматолог Артур Тумашевич.
По словам специалиста, это тонкий инструмент, который при правильной технике дает хорошие результаты по очистке полости рта, но способен повреждать зубы и мягкие ткани. Прибор эффективен для людей, склонных к образованию зубного камня, при начинающемся пародонтите и кровоточивости десен. Также ирригатор помогает предотвратить кариес при ношении брекетов, однако перед применением необходимо пройти обучение у врача или изучить обучающие материалы.
Особую осторожность при использовании ирригатора должны соблюдать обладатели зубных имплантов, предупредил Тумашевич. Неправильное направление струи или слишком высокая скорость подачи воды могут спровоцировать воспаление вокруг импланта, так называемый периимплантит. Поскольку имплант не имеет биологических защитных механизмов и жестко зафиксирован в кости, воспаление развивается быстро, и в некоторых случаях его можно потерять за несколько месяцев.
Врач подчеркнул, что никогда нельзя направлять ирригатор в сторону десны и корня зуба. Пациентам с имплантами разрешается использовать прибор только на самом щадящем режиме сенситив с соответствующими насадками для очистки межзубных промежутков и зон имплантов. Применение высоких мощностей приводит к дополнительной травме.
