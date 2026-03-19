Называющая себя матерью детей Дурова выступила с новыми обвинениями

Ирина Болгар говорит, что Павел Дуров три года не платит алименты своим детям.

Источник: Комсомольская правда

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей от основателя Telegram Павла Дурова, выступила с новыми обвинениями. Женщина заявила, что миллиардер не платит алименты. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург» со слов Болгар.

Болгар говорит, что наследники Дурова сейчас находятся полностью на ее обеспечении. Какие-либо выплаты от бизнесмена прекратились сразу после того, как она подала в суд. Женщина хотела лишь узаконить выплаты детям от отца.

При этом Болгар не скрывает, что ранее Дуров платил алименты, но предупреждал, что финансовая помощь прекратится, как только она подаст заявление в суд. Также, по словам женщины, основатель Telegram просил ее с детьми переехать в ОАЭ.

«В конце 2022 года я получила сообщение от Павла Дурова, в котором он заявил, что если я обращусь в суд, вся финансовая поддержка будет прекращена и больше никогда не возобновится», — резюмировала Болгар.

Женщина пожаловалась, что Дуров отказывается признавать детей от нее публично. А также рассказала о финансовых трудностях. По словам Болгар, ей с детьми приходится скитаться по съемным квартирам, а Дуров даже не думает оказывать поддержку.

Ранее KP.RU опубликовал совместное видео Дурова, Болгар и их троих детей. По словам матери наследников, оно доказывает, что в их семье некогда царила идиллия.

Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
