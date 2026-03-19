Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина продлится 25 дней

Творческий форум, некогда придуманный выдающимся музыкантом Вадимом Репиным как приношение своей малой родине, сегодня превратился в культурное событие национального масштаба, собирающее как звездных, так и молодых исполнителей в самых разных жанрах и стилях. В этом году афишу Транссибирского арт-фестиваля составили более двух десятков концертов не только в Новосибирске и Красноярске, но и Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозёрском, тех городах, куда несправедливо редко добирается настоящее большое искусство. Суммарно на фестивальные подмостки только в нынешнем сезоне выйдут 6 оркестров и 2 хора, 9 дирижеров и полсотни солистов.
По уже сложившейся традиции вечер открытия фестиваля называется «Снова в путь!» и становится своеобразным его камертоном. В этот раз фестиваль взял старт оперным гала-концертом, главным героем которого стал великолепный Ильдар Абдразаков. Ансамбль прославленному певцу составили молодой белорусский тенор Иосиф Никитенко и сопрано из Южной Кореи Сесилия Кён Сон Хан, а место за дирижерским пультом знаменитого Новосибирского академического симфонического оркестра занял дирижер Федор Безносиков. Программа, что редко случается в подобных торжественных случаях, была составлена и с толком, и с чувством. Первая часть была посвящена русской музыке, вторая — западно-европейской, куда изящной модуляцией вписалась и мировая премьера оркестровой версии Концерта для скрипки и фортепиано «Интродукция и сибирский блюз» Александра Розенблатта, виртуозно исполненная основателем фестиваля Вадимом Репиным, вопреки некоторой томности оркестра, то и дело застревавшего на кончике дирижерской палочки, но и в тандеме с другими солистами.
Иосиф Никитенко блеснул красивым голосом и амбициями tenore di grazia, которые еще не подкреплены достаточными техническими навыками. Очаровательная гостья из Сеула привнесла в большой официальный концерт немного наивную ноту в стиле «домашнего музицирования». Благородный князь Гремин, безнадежно влюбленный Алеко, коварный Дапертутто из «Сказок Гофмана» и хитрован дон Базилио из «Севильского цирюльника» от Ильдара Абдразакова стали основным пышным и разноликим художественным впечатлением первого дня фестиваля до того момента, как в финале не возник бис. «Персидская песня» Антона Рубинштейна прозвучала в неожиданном и завораживающем дуэте баса и скрипки.
Приношение малой родине превратилось в событие национального масштаба.
Впервые в фестивале принял участие уникальный коллектив — Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов (ВСЕОНИ), объединяющий талантливых начинающих музыкантов из всех уголков нашей России. Программа концерта доказала, что и сегодня для щедрого разнообразия народных инструментов создается немало интересной музыки, как, например, «Сибирская баллада» для баяна (солист — знаменитый баянист Юрий Шишкин) с оркестром Александра Цыганкова или концерт для домры (соло Кристина Фиш) с оркестром «Времена года в Москве» Ефрема Подгайца. Однако, когда возникает желание сделать переложение шедевров академической музыки, иногда нужно проявлять больше такта и вкуса. И тут настоящий мастер-класс преподал Вадим Репин, изумительно исполнив в сопровождении народного коллектива «Рондо каприччиозо» Камиля Сен-Санса.
Начинающие музыканты еще раз появятся на орбите фестиваля: 23 марта в концерте «Звезды нового поколения» вместе с Филармоническим камерным оркестром под управлением Арсентия Ткаченко и, конечно, при участии Вадима Репина.
Среди разнообразия иных концертов сложно составить какой-то приоритетный список. Фестиваль придумывает немало интересных и эксклюзивных программ. Но некоторые вечера даже на этом богатом фоне оказываются в зоне особого притяжения. Так, 26 марта ожидается гала-концерт звезд русского балета. Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова выступит вместе с коллегами на сцене «Сибирского Колизея».
Сразу в пяти городах Сибири выступит ансамбль фламенко испанца Пабло Рубена Мальдонадо, представителя легендарной династии Los Maldonado. 30 марта состоится вечер фолк-группы «Отава Ё». 4 и 6 апреля на фестивале выступит британский пианист Джордж Харлионо. 5 апреля вечер джаза — «Антихит» и Теона Контридзе.
8 апреля официальное закрытие фестиваля. Программа «До новых встреч!». Но 10 апреля фестиваль бонусом заглянет в Красноярск, прежде чем проститься до следующего года.