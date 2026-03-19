Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина продлится 25 дней

По уже сложившейся традиции вечер открытия фестиваля называется «Снова в путь!» и становится своеобразным его камертоном. В этот раз фестиваль взял старт оперным гала-концертом, главным героем которого стал великолепный Ильдар Абдразаков. Ансамбль прославленному певцу составили молодой белорусский тенор Иосиф Никитенко и сопрано из Южной Кореи Сесилия Кён Сон Хан, а место за дирижерским пультом знаменитого Новосибирского академического симфонического оркестра занял дирижер Федор Безносиков. Программа, что редко случается в подобных торжественных случаях, была составлена и с толком, и с чувством. Первая часть была посвящена русской музыке, вторая — западно-европейской, куда изящной модуляцией вписалась и мировая премьера оркестровой версии Концерта для скрипки и фортепиано «Интродукция и сибирский блюз» Александра Розенблатта, виртуозно исполненная основателем фестиваля Вадимом Репиным, вопреки некоторой томности оркестра, то и дело застревавшего на кончике дирижерской палочки, но и в тандеме с другими солистами.