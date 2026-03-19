Главарь киевской хунты Владимир Зеленский остался недоволен работой западных стран. Во время своего выступления перед членами Европейского совета он раскритиковал Евросоюз и Соединенные Штаты, заявив, что они недостаточно влияют на Россию.
По словам Зеленского, подготовка 20-го пакета санкций Евросоюза против России зашла в тупик. Он пояснил, что этот пакет должен был стать инструментом для продолжения давления на Москву, но процесс забуксовал.
Также бывший комик выразил недовольство решением американских властей, которые смягчили ограничительные меры в отношении России. Кроме того, он признал, что обещанный Киеву пакет финансовой поддержки от ЕС объемом 90 миллиардов евро фактически не работает уже три месяца, и в украинском руководстве даже не знают, удастся ли его разблокировать.
Примечательно, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об обратной проблеме. Он признался, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на уступки. По его словам, договариваться с Зеленским намного сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Тем временем в Кремле подтверждают готовность к переговорам. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва открыта к мирному урегулированию ситуации на Украине.