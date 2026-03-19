Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

62 тысячи рублей переплаты за холодную воду вернули жительнице Нижнего Новгорода

Ошибку в начислениях выявила Госжилинспекция.

Источник: Комсомольская правда

Более 62 тысяч рублей переплаты за холодную воду вернули жительнице Нижнего Новгорода после вмешательства Госжилинспекции. Всего с начала года в ведомство поступило около тысячи жалоб на некорректные начисления за ЖКУ, и по итогам проверок управляющие компании уже вернули жителям порядка 290 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

История произошла в Канавинском районе. Женщина обратилась в инспекцию с просьбой проверить расчеты: несмотря на переданные данные о поверке счетчика, сумма в квитанциях не менялась.

Проверка подтвердила нарушения. Как пояснили в ГЖИ, управляющая компания с сентября 2025 года по январь 2026-го начисляла плату с повышающим коэффициентом без оснований. После вмешательства инспекторов платежи пересчитали.

В результате жительнице вернули 62 489 рублей. В ГЖИ напоминают: пожаловаться на неправильные начисления можно через приложение «Госуслуги. Дом», лично или по телефону горячей линии.