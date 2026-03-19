62 тысячи рублей переплаты за холодную воду вернули жительнице Нижнего Новгорода

Более 62 тысяч рублей переплаты за холодную воду вернули жительнице Нижнего Новгорода после вмешательства Госжилинспекции. Всего с начала года в ведомство поступило около тысячи жалоб на некорректные начисления за ЖКУ, и по итогам проверок управляющие компании уже вернули жителям порядка 290 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.