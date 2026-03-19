Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области распространяется фейк о принудительном направлении женщин к психологам

Депутаты заверили, что никакого принуждения нет и в помине.

Источник: Комсомольская правда

В воронежских пабликах и телеграм-каналах распространяется лживая информация о том, что женщин, которые не хотят иметь детей, начнут принудительно направлять к психологам. Причем, ссылаются на рекомендации Минздрава.

Но как уверяет телеграм-канал «Война с фейками. Воронежская область», никакого принуждения нет и в помине. Речь идет методических рекомендациях Минздрава по диспансеризации, которые не носят обязательный характер.

Напомним, что ранее в Госдуме пояснили, что речь идет исключительно о праве женщины на дополнительную консультацию, а не об обязанности.