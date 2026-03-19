Отделение Соцфонда вводит новую семейную выплату для нижегородцев

С 2026 года в России вступает в силу новая мера поддержки семей с детьми — семейная налоговая выплата. Семьи, где воспитываются двое и более детей, а доход не превышает установленного лимита, смогут получать часть уплаченного подоходного налога обратно. НДФЛ составит не 13%, а 6%. Разницу в 7% вернет государство в виде единовременной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Нижегородской области.
Получить поддержку смогут не только родители, но и опекуны, и усыновители. Основные требования к получателю:
официальное трудоустройства и уплата НДФЛ по ставке 13% в течение года; российское гражданство и постоянное проживание в РФ; в семье воспитываются двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при условии их очного обучения); среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. В Нижегородской области он составляет — 17803 рубля; отсутствие задолженности по алиментам.
Сумма возврата зависит от размера официального заработка и уплаченных налогов и рассчитывается индивидуально. Нижегородские семьи смогут дополнительно получать от 56 до 189 тысяч рублей.
Перерасчет будет носить заявительный характер. Для большинства семей достаточно будет подать одно электронное заявление — остальные данные специалисты ОСФР по Нижегородской области получат в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» (в разделе «Социальные выплаты»), лично в Отделении СФР по Нижегородской области, через МФЦ.
Выплата будет перечисляться раз в год единым платежом на банковский счет гражданина. Так, за выплатой по итогам 2025 года необходимо обратиться с 1 июня по 1 октября 2026 года. Проверка данных занимает от 2 до 4 недель, средства поступят до конца октября.