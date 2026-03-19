Прокуратура Дона заставила школы вернуть деньги молодым педагогам. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.
В Дубовском районе Ростовской области учителям недоплатили около 50 тысяч рублей заработной платы.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что руководство образовательных учреждений нарушило требования трудового законодательства. Двум молодым преподавателям регулярно начисляли оклады, которые были значительно ниже установленного государственного минимума.
«Прокуратура района провела проверку соблюдения трудовых прав работников. В результате вмешательства ведомства перед педагогами полностью погашена задолженность», — пояснили в прокуратуре.
Напомним, в начале года аналогичные нарушения выявили при начислении выплат более чем в трёхстах школах на территории 45 муниципалитетов региона. Тогда прокуроры заставили чиновников произвести масштабный перерасчёт и вернуть специалистам все недополученные средства.