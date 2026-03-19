В жертвенной яме на юге Китая нашли топор из внеземного металла

Саньсиндуй, служивший столицей древней цивилизации в период между 2800 и 600 годами до нашей эры, является одним из старейших городов страны. Его расцвет пришелся на эпоху династии Шан. За последние годы в восьми жертвенных ямах было найдено тысячи ритуальных предметов. Топор длиной около 20 сантиметров обнаружили в яме номер семь. Из-за хрупкости артефакт извлекли вместе с блоком земли и исследовали в лабораторных условиях.