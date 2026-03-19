В жертвенной яме на юге Китая нашли топор из внеземного металла

Китайские археологи установили, что топор, найденный при раскопках древнего города Саньсиндуй на юге Китая, был изготовлен из метеоритного железа. Об этом сообщает «Российская газета».
Саньсиндуй, служивший столицей древней цивилизации в период между 2800 и 600 годами до нашей эры, является одним из старейших городов страны. Его расцвет пришелся на эпоху династии Шан. За последние годы в восьми жертвенных ямах было найдено тысячи ритуальных предметов. Топор длиной около 20 сантиметров обнаружили в яме номер семь. Из-за хрупкости артефакт извлекли вместе с блоком земли и исследовали в лабораторных условиях.
Химический анализ показал, что предмет состоит из сплава, содержащего более 90 процентов железа и 7,41 процента никеля. Такое соотношение нехарактерно для земного железа, полученного путем выплавки. Под электронным микроскопом в металле выявили микроструктуру из зерен феррита одинакового размера без следов деформации. Подобное строение свойственно метеоритам, которые остывали в космосе на протяжении миллионов лет.
Использование метеоритного железа древними мастерами встречалось и в других регионах, например в Египте и Анатолии. Для южного Китая этот топор стал древнейшим свидетельством того, что внеземной металл здесь также умели распознавать и ценить.
