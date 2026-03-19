DM: Актера сериалов Джордана Райта нашли мертвым в канаве в Таиланде

В феврале тело американского джазового музыканта Кена Пепловски обнаружили на борту круизного судна Celebrity Summit. 66-летний музыкант участвовал в тематическом музыкальном круизе. 1 февраля он не появился на послеобеденном выступлении в составе квартета, после чего его коллеги и пассажиры отправились на его поиски. Тело Пепловски нашли в его каюте без признаков жизни.