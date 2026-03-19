КСИР заявил о сбитии американского истребителя F-35 ПВО Ирана

«Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.
По данным КСИР, военные выясняют судьбу этого военного самолета. Существует высокая вероятность его падения.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее 19 марта телеканал CNN сообщил, что истребитель F-35 был вынужден прервать миссию и экстренно приземлиться на американской авиабазе на Ближнем Востоке из-за попадания под огонь иранской ПВО. В свою очередь представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс подтвердил экстренную посадку самолета и уточнил, что пилот в стабильном состоянии.