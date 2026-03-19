КСИР заявил о сбитии американского истребителя F-35 ПВО Ирана

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее 19 марта телеканал CNN сообщил, что истребитель F-35 был вынужден прервать миссию и экстренно приземлиться на американской авиабазе на Ближнем Востоке из-за попадания под огонь иранской ПВО. В свою очередь представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс подтвердил экстренную посадку самолета и уточнил, что пилот в стабильном состоянии.