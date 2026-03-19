КСИР заявил о сбитии американского истребителя F-35 ПВО Ирана

Военный самолет США получил серьезные повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Иранские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель F-35 ВВС США, воздушное судно получило серьезные повреждения. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

«Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.

По данным КСИР, военные выясняют судьбу этого военного самолета. Существует высокая вероятность его падения.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее 19 марта телеканал CNN сообщил, что истребитель F-35 был вынужден прервать миссию и экстренно приземлиться на американской авиабазе на Ближнем Востоке из-за попадания под огонь иранской ПВО. В свою очередь представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс подтвердил экстренную посадку самолета и уточнил, что пилот в стабильном состоянии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше